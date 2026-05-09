Vídeo: Jacaré 'invade' salão de beleza no litoral de São Paulo

O réptil foi devolvido à natureza por moradores da região

Jacaré é capturado após 'invadir' salão de beleza em Cananéia (Reprodução/Redes sociais)

Um jacaré surpreendeu funcionários e clientes ao entrar em um estúdio de beleza no bairro Carijo, em Cananéia, no litoral de São Paulo. O episódio aconteceu na última quinta-feira (7) e terminou sem feridos. Após o susto, o réptil foi capturado por moradores da região e devolvido a uma área de mata próxima ao estabelecimento.



Segundo informações da TV Tribuna, afiliada da Globo, o jacaré foi visto inicialmente por uma das manicures que trabalham no salão. O proprietário do espaço, Jordinei Francisca, registrou o momento em vídeo, que rapidamente chamou atenção nas redes sociais pela cena inusitada.



As imagens mostram o animal circulando pelo estabelecimento enquanto clientes e funcionários observam a movimentação à distância. Em seguida, moradores ajudam na captura do jacaré, conduzido de volta à natureza sem apresentar sinais de ferimentos.



Cananéia, localizada em uma região de manguezais e áreas de preservação ambiental, costuma registrar aparições de animais silvestres em áreas urbanas, especialmente próximas a rios e vegetação nativa.