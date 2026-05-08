Goleiro Bruno é preso após passar dois meses foragido

O ex-goleiro Bruno Fernandes foi preso, na manhã desta sexta-feira (8), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro

Ex-goleiro Bruno foi preso no Rio de Janeiro após passar dois meses foragido (Divulgação/PMRJ)

O ex-goleiro Bruno Fernandes foi preso, na manhã desta sexta-feira (8), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, após dois meses foragido. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o ex-jogador não apresentou resistência durante a ação, colaborando com as equipes.

Bruno teve sua liberdade condicional revogada no início de março, quando saiu do Rio de Janeiro sem autorização da Justiça, descumprindo regras do regime.

Em 2013, o ex-goleiro foi condenado a 22 anos e três meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samudio.

Seis anos depois, em 2019, ele teve progressão para o regime semiaberto e, em janeiro de 2023, obteve a liberdade condicional.

