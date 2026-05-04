Avião cai e atinge prédio residencial em Belo Horizonte

Acidente ocorreu após decolagem e mobilizou equipes de resgate; aeronave levava quatro pessoas a bordo

Queda de avião de pequeno porte atinge prédio residencial, deixa um morto e três feridos graves (Reprodução/Redes sociais )

Um avião monomotor de pequeno porte caiu na tarde desta segunda-feira no bairro Silveira, na Região Nordeste de Belo Horizonte, e atingiu um prédio residencial. O acidente ocorreu na Rua Ilacir Pereira Lima, onde a aeronave acabou despencando na área de estacionamento do edifício.

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam a bordo. Uma delas morreu no local, enquanto as outras três foram socorridas em estado grave.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, com três viaturas deslocadas para a ocorrência. Os militares chegaram ao endereço por volta das 12h25 e iniciaram o atendimento às vítimas.

O avião havia decolado do Aeroporto da Pampulha, também na capital mineira. Antes da queda, o piloto chegou a comunicar à torre de controle que enfrentava dificuldades durante a decolagem.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam que a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O registro aponta como proprietário Flavio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para transportar até cinco passageiros, além do piloto. Com informações do portal g1.