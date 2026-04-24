Adolescente é resgatada de canil em Alagoas e namorado é preso

Jovem de 17 anos foi encontrada em condições insalubres, isolada no quintal de uma casa em Santana do Ipanema

Jovem de 17 anos foi encontrada em condições insalubres, isolada no quintal de uma casa em Santana do Ipanema (Reprodução)

Uma adolescente de 17 anos foi resgatada em condições degradantes após ser encontrada vivendo em uma casinha de cachorro, no quintal de uma residência em Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas. O caso veio à tona após denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar à Polícia Civil.

O namorado dela, um homem de 20 anos identificado como Danrley, foi preso em flagrante na quinta-feira (23), suspeito de tortura.

Segundo a investigação, a jovem permanecia isolada em um canil na parte externa do imóvel, no bairro Camoxinga, sem acesso à rua. Equipes da 2ª Delegacia Regional de Polícia (2ª DRP), acompanhadas de conselheiros tutelares, foram até o endereço indicado e encontraram a casa trancada. Nos fundos, a adolescente estava deitada dentro da pequena estrutura de tijolos sem reboco.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Daniella Andrade, o ambiente apresentava forte odor e acúmulo de lixo. A jovem recebia alimentação de forma precária e não estava matriculada em nenhuma unidade de ensino.

Após buscas, o suspeito foi localizado e conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tortura. Ele permanece detido no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Santana do Ipanema.

Nas redes sociais, a adolescente negou ter sido vítima de tortura ou cárcere privado e contestou a prisão do namorado. Ainda assim, a Polícia Civil mantém a investigação em andamento.

