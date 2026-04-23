Quadrilha com envolvimento de servidores públicos em fraude de licitação é alvo de operação em Pernambuco e na Paraíba

Operação Morojó cumpriu mandados de busca e apreensão e ordem judicial de bloqueios de ativos financeiros em nove municípios de Pernambuco e um da Paraíba

Operação Morojó cumpriu mandados em Pernambuco e Paraíba (DIVULGAÇÃO/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Morojó, com o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão domiciliar e ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros.

Conforme a PC, a investigação foi iniciada em fevereiro de 2025, com o objetivo de identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de peculato, crime praticado por servidor público ao tirar proveito do cargo, e fraude em licitação.

Morojó é o nome de um riacho que corta Buenos Aires. O município da Zona da Mata Norte de Pernambuco é um dos locais onde foram cumpridos os mandados.

Os outros são: Chã de Alegria, Igarassu, Timbaúba, Paulista, Cupira, Vitória de Santo Antão, Recife, Olinda e João Pessoa, na Paraíba.



A Operação Morojó está vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP) e ao Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).



No cumprimento dos mandados foram empregados 120 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. 7



As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), com apoio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE), da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas - Renorcrim e da Polícia Civil de Pernambuco.