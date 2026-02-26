° / °
BBB 26: Solange diz que Ana Paula não tem filhos porque 'não teria capacidade de amar'

A equipe de Ana Paula Renault afirmou que as falas 'ultrapassam cada vez mais os limites'

Estadão Conteúdo

Publicado: 26/02/2026 às 17:48

BBB 26: Solange diz que Ana Paula não tem filhos porque 'não teria capacidade de amar'/Reprodução/TV Globo

Uma conversa entre Solange Couto, Babu Santana e Chaiany viralizou na internet e levantou polêmica. A atriz e apresentadora fez comentário considerado maldoso sobre Ana Paula Renault.

Babu relembrou quando Ana Paula afirmou não gostar de pessoas. Em resposta, Solange afirmou que Deus nunca havia dado filhos à sister por ela ser "incapaz de amar alguém".

Em resposta, Babu disse para Solange não afirmar aquilo, porque "é isso que ela quer. Ela quer ser desumanizada". Quando a sister disse que não falaria isso diretamente à participante, o brother a alertou.

"É tudo que ela quer, que a gente pense que ela é desumana. É a skin que ela quer usar, essa é a skin que ela quer usar."

Resposta da assessoria de Ana Paula Renault

O diálogo entre os participantes rapidamente tomou a web. No Instagram oficial da veterana, a equipe de Ana Paula comentou o caso e afirmou: "As falas só pioram e ultrapassam cada vez mais os limites do jogo. Lastimável!"

