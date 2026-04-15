Grupo liderado por MC Ryan lavou dinheiro de 3 toneladas de cocaína, aponta PF

MC Ryan (Reprodução/Redes sociais)

A investigação da Polícia Federal (PF) apontou, nesta quarta-feira (15), que o grupo liderado pelo MC Ryan teria lavado o lucro proveniente do tráfico de três toneladas de cocaína.

De acordo com a PF, o grupo que movimentou R$ 1,6 bilhão, ocultava a origem criminosa dos recursos antes de destiná-los à aquisição de patrimônio de luxo, como joias e imóveis, encerrando o ciclo de lavagem de dinheiro na economia formal.

O cantor foi preso na manhã desta quarta em Bertioga, no litoral de São Paulo, e encaminhado para a sede da PF. Além de Ryan, também foram presos o MC Poze do Rodo e Raphael Souza, dono da "Choquei", página que possui mais de 27 milhões de seguidores no Instagram.

Através de nota, a defesa de MC Ryan disse que não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, e por isso está impossibilitada de apresentar "manifestação específica" sobre os fatos.

A defesa do cantor também afirma que as transações financeiras dele possuem origem "devidamente comprovada". "Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável", finaliza a nota.

Natural de São Paulo, MC Ryan é considerado um dos principais nomes da nova geração de Funk. Ele ganhou projeção nacional a partir de 2021, com músicas que viralizaram nas redes sociais e acumulam milhões de reproduções nas plataformas digitais.