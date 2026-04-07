Enquete BBB 26: Paredão deve ter saída certa de sister odiada pelo 'público do sofá'; veja quem é

Eliminação acontece nesta terça-feira (7), e o participante mais votado pelo público deixará o reality. (Globo/ Manoella Mello)

O paredão triplo desta terça-feira (7) no Big Brother Brasil 26 (BBB 26) é, na verdade, uma disputa direta entre Samira e Jordana, enquanto a participante Marciele aparece como coadjuvante nas intenções de voto. Fora da casa, enquetes apontam forte rejeição à Samira, mas o cenário revela uma contradição: as estratégias dos jogadores e posicionamentos das equipes não entram em acordo - nem entre si, nem com o “público do sofá”.

Formado em uma semana de Modo Turbo, o paredão reúne três participantes do grupo Pipoca: Jordana, indicada pelo líder Juliano; Marciele, escolhida no voto de minerva; e Samira, pelo contragolpe da indicação do líder. Sem 'Prova do Anjo' ou imunidade, a berlinda foi definida rapidamente.

Até o momento, levantamentos de diferentes plataformas indicam vantagem consistente para a saída de Samira: na enquete do UOL, ela aparece com 60,26% dos votos, contra 34,62% de Jordana e 5,12% de Marciele; no portal Notícias da TV, os números são semelhantes, com 63,48% para Samira, 33,12% para Jordana e 3,23% para Marciele. Já a média do Votalhada, que reúne diversas pesquisas online, aponta 59,65% para Samira, 35,46% para Jordana e 4,88% para Marciele.

O que chama atenção, no entanto, é o desalinhamento entre o jogo interno e as torcidas. Dentro da casa, decisões estratégicas levaram à indicação de Jordana pelo líder, enquanto os votos se dividiram entre Samira e Marciele. Já fora do programa, equipes e fãs das mesmas torcidas travam disputas sobre quem deve deixar o reality.

Um dos exemplos vem da equipe de Ana Paula Renault, que declarou apoio à eliminação de Jordana, com o objetivo de enfraquecer adversários no jogo. A orientação, porém, não é unanimidade: parte significativa da torcida prefere eliminar Samira, vista por alguns como uma aliada imprevisível e pouco confiável.