Documentário promete expor detalhes da família de Suzane von Richthofen

A produção, que ainda não tem data oficial de lançamento, promete trazer a versão da própria condenada sobre o crime que chocou o Brasil em 2002

Documentário promete expor detalhes da família von Richthofen (Reprodução)

Mais de duas décadas após o assassinato de seus pais, Suzane von Richthofen volta ao centro do debate público ao aceitar revisitar o próprio passado em um documentário inédito da Netflix. A produção, que ainda não tem data oficial de lançamento, promete trazer a versão da própria condenada sobre o crime que chocou o Brasil em 2002.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Ulisses Campbell em reportagem publicada no jornal O Globo. Segundo ele, o longa exibido inicialmente em uma pré-estreia restrita, apresenta não apenas o relato de Suzane sobre o assassinato, mas também detalhes de sua vida atual e uma tentativa de reconstrução de sua imagem.

A narrativa de uma família em ruptura

No documentário, Suzane descreve a própria infância como marcada por frieza emocional, ausência de diálogo e distanciamento afetivo. Segundo seu relato, a família vivia sob um clima de silêncio e cobrança constante, no qual ela e o irmão se tornaram aos poucos, "invisíveis".

A condenada sustenta que esse ambiente contribuiu para o rompimento definitivo com os pais, Manfred von Richthofen e Marísia von Richthofen. Em sua versão, o relacionamento com Daniel Cravinhos surge como elemento central nesse processo, ocupando o espaço emocional que, segundo ela, não existia dentro de casa.

Do conflito ao crime

O assassinato, ocorrido em 31 de outubro de 2002, é reconstruído sob a ótica de Suzane como o desfecho de uma escalada de tensões familiares. Ela afirma que a ideia do crime não surgiu de forma direta, mas foi sendo construída gradualmente, em meio a conflitos e ressentimentos.

Apesar de admitir responsabilidade, Suzane tenta se distanciar da execução. No documentário, afirma que não participou diretamente das agressões, realizadas por Daniel e Cristian Cravinhos, embora reconheça ter permitido a entrada dos dois na casa e ter conhecimento do que aconteceria. "A culpa é minha", diz em um dos trechos.

Contradições e pontos de tensão

Um dos momentos mais controversos da produção envolve o relato da delegada Cíntia Tucunduva, que investigou o caso. Segundo ela Suzane foi encontrada dias após o crime em uma situação incompatível com o luto, em uma cena descrita como perturbadora.

Suzane, por sua vez, nega essa versão e afirma que seria impossível realizar qualquer tipo de celebração na casa após o assassinato. O embate evidencia uma das principais críticas ao documentário: a ausência de maior confrontação das falas da entrevistada.

Entre os episódios destacados, Suzane relembra o período em que os pais viajaram para a Europa e ela passou a viver com Daniel dentro da casa da família. O momento é descrito por ela como uma experiência de liberdade extrema, marcada por excessos e pela intensificação do relacionamento.

Segundo o relato apresentado no documentário, esse período teria sido decisivo para a ruptura familiar e para o agravamento dos conflitos que culminaram no crime.

A construção de uma nova vida

Além de revisitar o passado, o documentário também expõe a rotina atual de Suzane, que cumpre pena em regime aberto. Ela aparece ao lado do marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e do filho pequeno, em cenas que reforçam a tentativa de reconstrução de sua trajetória.

Ao longo da narrativa, Suzane afirma ser "outra pessoa" e tenta estabelecer uma separação entre quem era à época do crime e quem se tornou após anos de prisão. A maternidade e a religião são apresentadas como elementos centrais desse processo de transformação.

Repercussão e interesse público

Mesmo antes do lançamento oficial, o documentário já circula entre grupos restritos e fãs de true crime, gerando forte repercussão nas redes sociais. Imagens da entrevista e trechos da produção começaram a viralizar, aumentando a expectativa do público.

A proposta de dar voz à protagonista de um dos crimes mais conhecidos do País reacende discussões sobre memória, narrativa e responsabilidade, especialmente quando a história é contada por quem esteve no centro dela.