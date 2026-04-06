Rota dos Milagres: jovem é encontrado morto em região paradisíaca de Alagoas que tem 18 desaparecidos

No fim de semana, corpo de jovem foi encontrado na zona rural de São Miguel dos Milagres. Casos repercutiram na Assembleia Legislativa do estado e geram suspeitas de atuação de facções criminosas na região

Praia de São Miguel dos Milagres é uma das mais procuradas de Alagoas (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES)

Casos de desparecimento de jovens em um dos principais destinos turísticos de Alagoas têm chamado a atenção no país. No fim de semana passado, a polícia do estado encontrou o corpo de Nicolas Jonathan Santos Cunha, de 17 anos.

O cadáver estava estrada vicinal na Fazenda Salema, zona rural de São Miguel dos Milagres. Ele tinha sumido na terça (31), quando estaria indo para a escola.



Nessa mesma cidade, outros jovens também despareceram nos últimos anos, segundo denúncias feitas na região.



No caso de Nicolas, a equipe da Polícia Científica encontrou no local do crime quatro projéteis de arma de fogo, o que indica o uso de instrumento perfurocontundente no crime, segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles.



Os casos de desparecimento chegaram até a Assembleia Legislativa de Alagoas.



Na sessão de quinta-feira, dia 26 de março, o deputado Delegado Leonam (União Brasil) fez um apelo público às autoridades de segurança.



Segundo o parlamentar, ”ao menos 19 famílias vivem um drama na cidade”.

Uma reportagem divulgada pelo portal UOL informou que os desaparecimentos começaram há dois anos.



Na sessão na Assembleia, o parlamentar disse que o padrão dos alvos é o mesmo: jovens do sexo masculino, entre 15 e 30 anos.



De acordo com o deputado, há indícios de que os desaparecimentos estejam relacionados à atuação de facções criminosas na região.



Em 2025, a polícia alagoana começou a apurar o envolvimento de facções criminosas no desaparecimento de cinco jovens na Rota Ecológica dos Milagres, no Litoral Norte de Alagoas, uma das áreas mais procuradas por turistas que visitam o estado.



Os casos foram registrados entre novembro de 2024 e maio de 2025.



Em entrevista ao G1, o delegado Heleno Melo disse que havia informações de envolvimento de jovens desparecidos com o tráfico de drogas.



Rota dos Milagres



Os municípios de São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras fazem parte da Rota dos Milagres, bastante procurada por turistas do todo o mundo pela beleza e tranquilidade das suas praias.



Dentre elas estão as do Patacho, da Laje, de Tatuamunha, de Porto da Rua, do Toque e da própria São Miguel dos Milagres.



A longa faixa de areia branca e coqueirais com mar cristalino de águas mornas passou a ser uma região das mais procuradas do litoral alagoano nos últimos anos.



Mas, ao contrário das praias badaladas como as de Maragogi e do Francês, ela se destaca pela tranquilidade.



Com acesso restrito, o turismo de caráter mais privativo atraiu resorts, hotéis de luxo e pousadas de charme, destacando-se também empreendimentos como restaurantes de alta gastronomia e 'beach clubs'.

