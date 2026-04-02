Cachorrinha invade encenação da Paixão de Cristo e tenta salvar ‘Jesus’

Uma cachorrinha invadiu a cena em que Jesus é pregado na cruz e tentou se aproximar dele

Durante uma encenação da Paixão de Cristo em Sapiranga, Porto Alegre, uma "atriz" inesperada subiu ao palco para ajudar Jesus (Foto: Reprodução/Vídeo @felipesilva_filmes - Mirante Produções)

Durante uma encenação da Paixão de Cristo em Sapiranga, Porto Alegre, uma “atriz” inesperada subiu ao palco para ajudar Jesus. Uma cachorrinha invadiu a cena em que Jesus é pregado na cruz e tentou se aproximar dele, rejeitando as tentativas dos outros atores de tirá-la do palco.

O vídeo viralizou nas redes sociais, onde os internautas se divertiram com a inocência do animalzinho. “A protagonista tem quatro patas”, diz um dos usuários.

A cachorrinha não tinha tutor até o dia seguinte da peça, quando foi adotada por Eliseu Carvalho e recebeu o nome de “Luna”. Ao g1, ele disse que a viu em fotos nas redes sociais e não sabia da sua participação especial no espetáculo.

Depois da adoção, Eliseu contou que passou a receber mensagens de pessoas que se diziam ser donos dela, e que ela teria sido perdida durante as enchentes do Rio Grande do Sul, em 2024.

Apesar de a cadelinha já estar se adaptando ao novo lar, o tutor disse que não se opõe a devolvê-la, se houver comprovação de que ela realmente pertencia a outra família.”A gente devolve sem problema nenhum. Mas também não queremos largar ela em qualquer lugar ou entregar para qualquer um", afirmou. Com informações do g1.