Mãe e filho mortos atropelados por ônibus no Rio são velados nesta quarta

Mãe e filho estavam em uma bicicleta elétrica quando foram atingidos por um ônibus por volta das 13h

Francisco Farias, seu pai Vinicius Antunes e sua madrasta, Ana Souza (Foto: Reprodução/Instagram)

O velório de Emanoelle Martins Guedes de Farias, 40 anos, e de seu filho Francisco Farias Antunes, 9, vítimas de um acidente de trânsito na Tijuca, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, ocorre na manhã desta quarta-feira, 1º, no Cemitério da Penitência, no Caju, na zona portuária. As cerimônias começaram às 9h, e os enterros estão previstos para o início da tarde, no mesmo local.

Francisco era filho do humorista Vinicius Antunes. Na terça, ele prestou uma homenagem ao filho nas redes sociais.

"Hoje meu filho Chico Farias Antunes morreu num acidente de trânsito. É o dia mais triste da minha vida. Mas vivemos quase 10 anos muito felizes. Agora estou aqui vendo novamente esse vídeo que ainda não tinha ido ao ar. Não acreditamos em Deus, mas acreditamos no riso. E rimos muito juntos e vou rir cada vez que vir seus vídeos. Obrigado, meu filho. Foi a melhor coisa da vida ser seu pai e continuarei sendo na memória. Te amo enquanto eu viver também. Um grande siiiix seven pra vc”, escreveu.

O acidente ocorreu na tarde da última segunda-feira (30) na Rua Conde de Bonfim. Mãe e filho estavam em uma bicicleta elétrica quando foram atingidos por um ônibus por volta das 13h. Emanoelle morreu no local, enquanto Francisco chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

Câmeras de segurança da empresa Gabriel registraram o momento do atropelamento. Nas imagens, é possível ver Emanoelle e Francisco na bicicleta pouco antes do ônibus se aproximar. Alguns segundos depois, os dois aparecem caídos no chão.

Informações preliminares apontavam que a queda teria ocorrido após um veículo preto fechar mãe e filho, fazendo com que se desequilibrassem na faixa de ônibus. No entanto, não é possível confirmar se essa foi a dinâmica exata do acidente a partir dos registros.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca) e a perícia foi feita no local. "Agentes analisam as imagens das câmeras de segurança e testemunhas são ouvidas na delegacia", informou a Polícia Civil, em nota. "Outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato que vitimou as duas pessoas", acrescentou.