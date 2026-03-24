Ex-prefeito de Campo Grande é suspeito de matar homem que comprou sua casa em leilão

Alcides Bernal se apresentou à polícia. Ele afirma ter agido em legítima defesa

Casa onde aconteceu crime, em Campo Grande (Reprodução/Google Street View)

O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal se apresentou à polícia nesta terça-feira (24) após atirar e matar um empresário de 61 anos em uma casa. De acordo com informações apuradas pela TV Morena, afiliada da TV Globo em Mato Grosso do Sul, a vítima, Roberto Carlos Mazzini, havia arrematado o imóvel do político em um leilão judicial.

Ao portal g1, o ex-prefeito disse que foi alertado pelo sistema de segurança da residência após três homens entrarem na casa e agiu em legítima defesa.

No momento do ocorrido, ninguém estava morando na casa. De acordo com a TV Morena, o empresário estava nos trâmites finais de cartório para a transferência da propriedade. O caso é investigado pela Polícia Civil, que classifica o flagrante como homicídio qualificado.

Bernal disse que, após os disparos, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, se dirigiu à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde prestou depoimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Mazzini foi atingido por dois disparos, sofreu três perfurações e chegou a ser reanimado, mas não resistiu. O corpo foi encontrado na varanda, na entrada da residência. Outras duas pessoas estavam com a vítima, incluindo um chaveiro, mas não foram atingidas.

Na caminhonete de Mazzini, a polícia encontrou uma notificação extrajudicial que determinava a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. O documento é datado de 20 de fevereiro de 2026.

O imóvel em disputa havia sido avaliado inicialmente em R$ 3,7 milhões, com lance inicial de R$ 2,4 milhões no leilão, realizado em novembro de 2025.