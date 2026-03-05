"Faziam na frente da família", diz delegado sobre irmãos suspeitos de estuprar crianças e adolescentes em Olinda

Os irmãos foram detidos nesta quarta-feira (4), acusados de estuprar cerca de 12 crianças, em Olinda, Região Metropolitana do Recife; duas vítimas são sobrinhas dos suspeitos

Delegado Gilmar Rodrigues deu detalhes dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes em Olinda (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Dois irmãos, de 44 e 45 anos, foram presos, acusados de estuprar cerca de 12 crianças em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Entre as vítimas estão dois sobrinhos dos suspeitos, de 4 e 12 anos.

Os detalhes do caso foram apresentados na manhã desta quinta-feira (5) pelo delegado Gilmar Rodrigues, titular da Delegacia de Rio Doce, responsável pela investigação.

Segundo o delegado, a polícia tomou conhecimento das denúncias após as mães de algumas vítimas procurarem a delegacia.

“As mães de algumas vítimas procuraram a delegacia, dizendo que esses dois irmãos, Borgo e Chiquinho, vinham há muito tempo praticando relação sexual, de forma pedófila, com crianças de 6 a 13 anos. Inclusive, as vítimas trazidas para a delegacia eram realmente de 13 anos”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, uma das crianças conseguiu gravar um vídeo dentro da casa onde os suspeitos moravam. Ele relata ainda que os abusos aconteciam na frente da família e todos agiam como se nada estivesse acontecendo.

“Diante dos familiares, o vídeo mostra masturbação, sexo oral, sexo anal. Os dois irmãos revezando as crianças. E tinha várias outras crianças. Era no banheiro, era na cama, no chão, na cozinha, e os familiares preparando o almoço, passando para lá e para cá, como se nada estivesse acontecendo”, afirmou.

Após a denúncia, a polícia iniciou diligências para localizar um dos suspeitos, identificado como Francisco Fernandes Lima de Souza, conhecido como “Chiquinho”. No entanto, ele havia fugido para o município de São João, no Agreste de Pernambuco.

Equipes da polícia percorreram cerca de 300 quilômetros até a cidade, onde contaram com apoio da Polícia Militar. “O efetivo conseguiu localizar e deter o suspeito no Sítio Tiririca, conduzindo-o até a Delegacia de São João, que entrou em contato conosco para que pudéssemos trazê-lo para Olinda”, disse o delegado.

Durante as investigações, a polícia descobriu novas vítimas. Conforme as informações, o segundo irmão foi localizado após a família informar seu paradeiro. Segundo o delegado, ambos os irmãos, estavam sendo ameaçados de morte por traficantes de dentro do presídio.

Segundo a polícia, familiares presenciavam os abusos, mas não denunciavam os crimes.

“Os responsáveis das vítimas, afirmaram que os familiares, inclusive, os genitores, estão envolvidos nessa prática de pedofilia, de abuso sexual de vulneráveis. Os familiares alegavam que, como eles são envolvidos com drogas, preferiram se omitir, mas isso não os livra de serem indiciados em inquérito policial. Então vão responder criminalmente no inquérito policial por não protegerem as crianças e feito as devidas denúncias”, afirmou o delegado.

De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam pequenas recompensas para atrair as crianças.

“Eles trabalham com reciclagem e usavam dinheiro para colocar jogos nos celulares das crianças, comprar lanches e dar pequenas quantias em dinheiro. Com isso, eles mantinham as crianças quase que hipnotizadas”, explicou.

O caso foi registrado pela 26ª Delegacia de Polícia de Rio Doce, em Olinda. Os dois homens foram autuados por estupro de vulnerável.

"Os autores foram conduzidos até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça após audiência de custódia", destacou a Polícia Civil em nota.