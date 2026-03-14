Bolsonaro registra piora na função renal, aponta boletim médico

Apesar das alterações nos exames, equipe médica afirma que o quadro clínico permanece estável

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Evaristo Sá/AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou agravamento em indicadores ligados à função renal e aumento de marcadores inflamatórios no organismo. As informações constam em boletim médico divulgado na manhã deste sábado (14) pelo Hospital DF Star.

Mesmo com as alterações identificadas nos exames mais recentes, a equipe responsável pelo acompanhamento informou que o quadro clínico do ex-presidente permanece estável. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde está sob monitoramento contínuo.

Bolsonaro está em tratamento para pneumonia bacteriana que afeta os dois pulmões. Segundo o hospital, a infecção foi causada por um episódio de broncoaspiração.

O comunicado médico também destaca que, até então, não há previsão para a saída do ex-presidente da UTI.