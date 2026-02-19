Ex-príncipe Andrew é solto 'sob investigação', informa polícia do Reino Unido

Pouco antes das 19h30 locais (16h30 em Brasília), a rede britânica BBC mostrou o ex-príncipe Andrew deixando uma delegacia do condado de Norfolk no banco traseiro de um veículo

Ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor (AFP via Getty Images)

A polícia do Reino Unido informou nesta quinta-feira (19) que o ex-príncipe Andrew foi solto "sob investigação", após ser detido durante o dia por suspeita de conduta indevida quando atuou como representante comercial, uma consequência do caso Epstein.

"Podemos confirmar que nossas buscas em Norfolk terminaram", anunciou a polícia de Thames Valley, aparentemente referindo-se a operações na residência de Andrew em uma propriedade do rei Charles III em Sandringham.

Pouco antes das 19h30 locais (16h30 em Brasília), a rede britânica BBC mostrou o ex-príncipe deixando uma delegacia do condado de Norfolk no banco traseiro de um veículo.

A detenção, sem precedentes na história da família real, coincidiu com o 66º aniversário de Andrew. Após a divulgação da notícia, Charles III expressou que "a Justiça deve seguir seu curso".

