Jovem de 19 anos é morta por estrangulamento no Amapá; suspeito trocou celular da vítima por crack

Cláudio Pacheco, conhecido como ‘Coringa’, alegou estar sob efeito de entorpecentes no momento do crime

Cláudio Pacheco, conhecido como ‘Coringa’, alegou estar sob efeito de entorpecentes no momento do crime (Divulgação)

Uma jovem de 19 anos foi assassinada dentro da loja onde trabalhava, no centro do município de Santana, no Amapá, na tarde desta segunda-feira (9). Identificada como Ana Paula Viana Rodrigues, a vítima foi encontrada morta e sozinha no depósito do local.

De acordo com a Polícia Militar do Amapá, a proprietária do estabelecimento percebeu uma movimentação incomum pelas câmeras de segurança e decidiu ir até o local. No caminho, pediu aos policiais que uma viatura a acompanhassem. Ao chegarem, a jovem já estava sem vida e com sinais de estrangulamento.

Horas depois, Cláudio Pacheco, conhecido como ‘Coringa’, foi localizado no bairro Elesbão, através do rastreamento do celular da vítima, e preso. Segundo a Polícia Civil, o aparelho da jovem foi trocado por seis pedras de crack pelo suspeito, que informou às autoridades que estava sob efeito de entorpecentes no momento do crime.

“Verificamos nas imagens que ele pegou o celular da vítima e rastreamos até uma boca de fumo. Lá descobrimos que o aparelho foi trocado por crack”, afirmou o delegado Anderson Ramos, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Santana.

Durante a abordagem, a companheira do suspeito tentou encobri-lo e disse que os arranhões em seu corpo eram resultado de uma briga entre os dois. No entanto, os policiais encontraram roupas, uma bicicleta e objetos que o ligavam diretamente ao assassinato de Ana Paula. De acordo com a PM, a calça e a sandália usadas por ele estavam sujas de tinta após uma luta corporal com a vítima e um chapéu utilizado no momento do crime foi localizado em uma área de mata próxima.

A investigação

Ainda segundo a polícia, Cláudio Pacheco era foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) desde outubro do ano passado, quando não retornou de uma atividade de trabalho externo. Ele já havia sido condenado por outro homicídio qualificado contra uma mulher de 24 anos.

A prisão foi resultado de uma operação conjunta envolvendo equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e da Polícia Civil. O caso, tratado como latrocínio, segue sob investigação da 1ª Delegacia de Santana.