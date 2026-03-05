Daniel Vorcaro é transferido para penitenciária no interior de SP

Banqueiro foi preso em nova fase de operação que investiga fraudes bilionárias e seguirá em cela de isolamento na unidade do Vale do Paraíba

Daniel Vorcaro (Divulgação)

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido na manhã desta quinta-feira (5) do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos para a Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O deslocamento foi realizado em veículo da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) adaptado para transporte de custodiados. As informações são do g1.

A mudança ocorreu um dia após a prisão do empresário, detido em São Paulo na quarta-feira (4) durante nova etapa de uma operação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também foi preso e levado para a mesma unidade prisional.

Segundo apuração do portal g1, Vorcaro chegou ao CDP de Guarulhos na noite de quarta-feira, onde passou pelos procedimentos padrão de ingresso no sistema prisional, incluindo o corte de cabelo. Já na manhã seguinte, por volta das 7h30, foi encaminhado para Potim.

Na nova unidade, o banqueiro permanece em cela de isolamento, medida adotada como protocolo inicial de segurança. Após o período de adaptação, estimado em dez dias, deverá ser direcionado ao pavilhão destinado aos presos do regime fechado.

Historicamente, detentos envolvidos em casos de grande repercussão no estado eram enviados à Penitenciária 2 de Tremembé, conhecida como “Presídio dos Famosos”. No entanto, no ano passado, o governo paulista alterou o perfil da unidade e transferiu esses internos para a P2 de Potim. Entre os casos já encaminhados para lá estão os de Roger Abdelmassih e Fernando Sastre.

Inaugurada em 2002, a Penitenciária II de Potim é destinada ao regime fechado. Embora tenha capacidade para 844 presos, atualmente abriga 472, conforme dados oficiais.

Prisão

Daniel Vorcaro foi preso na manhã de quarta-feira (4), em São Paulo, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido no âmbito de uma investigação da Polícia Federal sobre fraudes financeiras. A ordem judicial foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que passou a relatar o caso recentemente.

A detenção integra uma nova fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema bilionário envolvendo a comercialização de títulos de crédito falsos. De acordo com as investigações, o Banco Master é suspeito de participação na venda desses papéis, que teriam sido utilizados em operações financeiras de grande porte.

Segundo a Polícia Federal, o nome da operação faz referência à suposta inexistência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições investigadas, cenário que teria favorecido crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.