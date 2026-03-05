Vídeo: Jovem atacada com cerca de 15 facadas por rejeitar pedido de namoro recebe alta do hospital

A jovem teve sua casa invadida e foi atacada com cerca de 15 facadas após negar o pedido de namoro de um conhecido da academia

A saída de Alana do hospital foi marcada por aplausos da equipe médica (Foto: Reprodução/Instagram @jaderluce)

Alana Anísio Rosa, de 20 anos, recebeu alta nesta quarta-feira (4) do Hospital e Clínica de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde estava internada por quase um mês. Em fevereiro, o caso de violência vivido por ela comoveu o país: ao negar um pedido de namoro, a jovem teve sua casa invadida e foi atacada com cerca de 15 facadas.

A saída de Alana do hospital foi marcada por aplausos da equipe médica. Durante a internação, Alana precisou entrar em coma induzido e respirar por aparelhos. Jaderluce Anísio de Oliveira, mãe da jovem, publicou o vídeo do momento nas suas redes sociais. Ao mesmo tempo que a vitória da moça era comemorada, também foram entoados pedidos de justiça.

Veja vídeo do momento

Em uma gravação divulgada nas redes sociais, é possível ler uma carta que a equipe médica escreveu para Alana: “Nunca perdemos a fé. Cuidamos de você com toda atenção, carinho e cuidado minucioso que merece, sempre acreditando na sua recuperação. E hoje celebramos essa vitória junto com você”, diz um trecho do texto.

Crime

Luiz Felipe Sampaio, autor do crime, e Alana, se conheceram na academia. Desde então, o rapaz insistia em um relacionamento entre os dois, embora Alana nunca tenha demonstrado interesse. Ele persistia, enviando presentes para a jovem de forma anônima.

Às vésperas do Natal, dia 22 de dezembro do ano passado, Alana enviou uma mensagem que recusava educadamente as investidas e presentes de Luiz, agradecendo pela gentileza, mas esclarecendo que não tinha interesse em um relacionamento. Em resposta, o rapaz pareceu aceitar a rejeição e até chegou a sugerir uma amizade. Apesar de Luiz dar a entender que iria deixá-la em paz, a família de Alana disse que não foi o caso, e que ela recebia mensagens dele todos os dias.

Pouco mais de um mês depois, no dia 6 de fevereiro, ele conseguiu invadir a casa dela e tentou matá-la com cerca de 15 ataques de faca. A mãe de Alana chegou ao local após o ocorrido e acionou a polícia.

Luiz Felipe foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e permanece encarcerado na Cadeia Pública Juíza Acioli, também em São Gonçalo. Com informações do portal g1.