Último foragido no caso do estupro coletivo em Copacabana se entrega à polícia (Reprodução)

O último réu foragido no caso do estupro coletivo de uma adolescente em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, se entregou à polícia nesta quarta-feira (4).

Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, se entregou na 54ª DP (Belford Roxo) no início da tarde.

Mais cedo, por volta das 11h, Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, se apresentou à 12ªDP (Copacabana) acompanhado de um advogado.

Já na última terça (3), a polícia do Rio prendeu os outros dois dos suspeitos pelo estupro ocorrido na noite de 31 de janeiro: Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19, e João Gabriel Xavier Bertho, 19. Os dois foram transferidos para o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte da cidade.

Os quatro são réus pelo crime, com o agravante de a vítima ser menor de idade, e também por cárcere privado.

Além deles, existe um menor investigado no caso, que não teve seu nome revelado. Não há registro de mandado de apreensão contra ele.

O que aconteceu

Segundo o inquérito da 12ª DP (Copacabana), a vítima foi convidada por um adolescente, colega de escola, para ir ao apartamento de um amigo dele, na noite de 31 de janeiro, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O rapaz pediu que ela levasse uma amiga, mas a adolescente foi sozinha.

No elevador o jovem avisou que mais amigos estariam no local, mas ela recusou qualquer relação com eles. No apartamento, ela foi levada para o quarto pelo rapaz e, quando mantinham relação sexual, os outros quatro entraram no local. Ela pediu que não fosse tocada, mas os rapazes tiraram a roupa e todos a violentaram.

O adolescente que convidou a vítima, e que não teve a identidade divulgada por ser menor de idade, também é investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro. O procedimento dele foi desmembrado para a Vara da Infância e Juventude.