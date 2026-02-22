Secretário de Habitação de Petrópolis é preso por suspeita de estupro de criança de 8 anos

Conforme as apurações, o secretário tinha convívio com a criança e teria se aproveitado da relação para cometer o abuso.

Guilherme Moreira, secretário de Habitação de Petrópolis, é preso suspeito de estupro de vulnerável (Reprodução)

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira, 20, o então secretário de Habitação e Regularização Fundiária e Interesse Social de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, sob suspeita de estupro de vulnerável contra uma criança de 8 anos e posse ilegal de arma de fogo.

Guilherme Moreira foi capturado no Centro do município após cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça. Durante a ação, policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) também apreenderam cinco armas - entre elas dois fuzis -, carregadores municiados, munições e aparelhos eletrônicos.

Segundo a corporação, com as apreensões o investigado também foi autuado em flagrante por posse ilegal de armamento de fogo. Os materiais recolhidos passarão por perícia.

Investigação começou após denúncia da mãe

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início em 9 de fevereiro, quando a mãe da criança procurou a delegacia especializada para denunciar o caso.

A partir do relato, agentes realizaram oitiva especializada com a vítima, ouviram testemunhas e analisaram documentos. Conforme as apurações, o secretário tinha convívio com a criança e teria se aproveitado da relação para cometer o abuso.

Após diligências e trabalhos de inteligência, os investigadores representaram pela prisão, que foi deferida pela Justiça e cumprida nesta sexta. A polícia informou que as investigações prosseguem para identificar possíveis novas vítimas.

Ainda segundo a corporação, o suspeito já havia sido denunciado anteriormente pelo Ministério Público do Rio pelos crimes de extorsão e associação criminosa.

Defesa nega acusação e contesta ilegalidade das armas

Em nota, o escritório Pedro Henrique Leite Advocacia afirmou que Guilherme Moreira “nega de forma veemente todos os fatos que lhe são imputados”, sustentando que não há provas que embasem a acusação de estupro de vulnerável.

Sobre as armas apreendidas, a defesa declarou que o investigado é CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), com registro ativo e documentação válida, e que “todas se encontram regularmente registradas”.

Os advogados também ressaltaram que a investigação está em curso e que a Constituição assegura a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa, criticando o que chamaram de “julgamentos precipitados” e “exposição midiática indevida”.

Prefeitura exonera secretário

Em nota oficial, a Prefeitura de Petrópolis informou que, ao tomar conhecimento da prisão e da gravidade das denúncias, realizou a exoneração imediata do então secretário.

Segundo a administração municipal, “os fatos denunciados não têm relação com a atividade desempenhada no cargo”. A gestão afirmou ainda que não compactua com condutas que violem a integridade física, moral ou psicológica de qualquer pessoa e manifestou repúdio aos atos denunciados.

A prefeitura declarou confiar no trabalho das autoridades e disse estar à disposição para colaborar com as investigações.