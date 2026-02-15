Anitta interrompe bloco no MA para denunciar tentativa de furto: 'Arruaceiro aqui não'

Ela se apresentava com o Bloco na Anitta no Circuito Vem Pro Mar, um dos mais tradicionais do carnaval do Maranhão.

Ela sinalizou para agentes da Polícia Militar do Maranhão onde estavam os bandidos e retomou o bloco quando os dois foram apreendidos. (Reprodução/Redes sociais)

A cantora Anitta interrompeu o bloco que realizava em São Luís (MA) na noite de sábado, 14, para denunciar dois homens que tentavam furtar o público. Ela se apresentava com o Bloco na Anitta no Circuito Vem Pro Mar, um dos mais tradicionais do carnaval do Maranhão.

“Dá uma olhada nessa galera aí, por favor! Segura essa galera aí dá uma olhada que arruaceiro aqui não tem vez. Fica de olho nesses meninos aí, gente. O cabelinho azul! Ô gente, se vocês virem um menino de cabelo azul aí no meio, já toma cuidado”, avisou a artista.

“Obrigada ao pessoal da polícia ajudando. Eu chamo o pessoal da polícia para cá, viu, cabelo branco?”, continuou ela, desta vez em direção a um dos homens. Em seguida, ela sinalizou ao público que a música retornaria “quando as coisas se acalmarem”.

“Você vê, o povo sai de cada para arrumar quizumba, para roubar os outros. Uma hora dessas?”, disse Anitta. Ela sinalizou para agentes da Polícia Militar do Maranhão onde estavam os bandidos e retomou o bloco quando os dois foram apreendidos.

O Estadão entrou em contato com a PM e com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão para confirmar se houve prisões no bloco, mas não teve retorno até o momento.