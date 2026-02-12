° / °
Anvisa suspende venda de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé

Órgão detectou presença de selênio acima dos limites permitidos

Agência Brasil 

Publicado: 12/02/2026 às 15:33

Anvisa suspende venda de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé /Nestlehealthscience/Divulgação

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, a distribuição, a importação, a propaganda e o uso de 10 lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, fabricada pela Nestlé Brasil Ltda.

De acordo com o texto, a decisão foi motivada considerando a presença de selênio e iodo em quantidades acima dos limites permitidos na legislação sanitária. A norma determina ainda o recolhimento dos lotes em questão.

O número dos lotes são:

  • 50310017Y2
  • 51060017Y1
  • 50720017Y1
  • 50710017Y4
  • 50290017Y1
  • 50280017Y2
  • 43510017Y1
  • 43480017Y2
  • 43110017Y2
  • 41730017Y2


Segundo a Anvisa, as análises apontaram 31,1 microgramas de selênio por 100 quilocalorias e 175,7 microgramas de iodo por 100 quilocalorias.

A fórmula infantil Alfamino 400g é destinada a lactentes e crianças com necessidades alimentares específicas, como restrição à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

A Agência Brasil entrou em contato com a Nestlé Brasil Ltda. e aguarda um posicionamento.

