Motorista de aplicativo é preso por abusar de adolescente de 17 anos no Distrito Federal (Ascom/PCDF)



Motorista de aplicativo de 34 anos teve a prisão preventiva decretada após abusar sexualmente de uma adolescente de 17 anos, na manhã do domingo (8), em Ceilândia, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil (DF), o autor foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).



Segundo a família, durante a ação criminosa, a jovem chegou a enviar mensagens pedindo ajuda à mãe enquanto ainda estava sendo mantida presa dentro do veículo.



Em print publicados nas redes sociais, a jovem relata que não conseguia sair do carro e estava em situação de perigo. “Ele me trouxe não sei pra onde. Eu não consegui sair, ele me prendeu dentro do carro e veio pro banco de trás”, disse.



Em um vídeo gravado pela adolescente, é possível ver o suspeito passando a mão em suas pernas.

De acordo com a PCDF, o caso está sob investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II).

