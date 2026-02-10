Polícia apreende Mercedes de piloto de avião suspeito de manter rede de abuso sexual infantil

De acordo com a investigação, o veículo era utilizado por ele para transportar as vítimas

Mercedes-Benz que, segundo investigações, pertence ao piloto preso acusado de chefiar uma rede de abuso e exploração sexual infantil (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta segunda-feira, 9, uma Mercedes-Benz do piloto Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, preso por suspeita de integrar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes.

De acordo com a investigação, o veículo era utilizado por ele para transportar as vítimas. O automóvel foi periciado, liberado e será devolvido para a esposa ou à advogada de Lopes.

O piloto usava documentos falsos para conseguir levar crianças e adolescentes a motéis. Segundo a investigação, os abusos eram cometidos há ao menos oito ano. A defesa dele não foi localizada.

O piloto estava dentro de uma aeronave, no Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, quando foi abordado e preso. Em nota, a Latam informou que o piloto foi preso durante os procedimentos de embarque do voo LA3900, com destino ao Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, ele teria "comprado" três meninas de 10, 12 e 14 anos, netas de uma mulher de 55 anos, que também foi presa durante operação.

'Quando ele tinha contato físico com as crianças, ele as estuprava'

A delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa(DHPP), responsável pela investigação afirmou em coletiva na segunda-feira, que "quando ele tinha contato físico com as crianças, ele as estuprava".

"Ele tinha contato com algumas das vítimas e ele levava até para motel com RG de pessoa maior de idade. Uma delas, ele começou a abusar com 8 anos e hoje ela já está 12. A outra acabou de fazer 18 anos, uma das vítimas. Quando ele tinha contato físico, real, com essas crianças, então ele as estuprava", diz a delegada.

O inquérito policial começou em outubro de 2025. Desde então, já foram identificadas três vítimas, com 11, 12 e 15 anos, todas submetidas a graves situações de abuso e exploração sexual.

