Deputado do PT é preso suspeito de assediar mulher em aeroporto

Pernambucana denunciou que o suplente de deputado estadual Pedro Lobo esfregou as partes íntimas nela durante o desembarque de um voo

Suplente de deputado estadual Pedro Lobo (Foto: Júnior Pio/ALECE/Divulgação )

Uma médica pernambucana de 33 anos denunciou o suplente de deputado estadual Pedro Lobo (PT) por importunação sexual após um voo que aterrissou no Aeroporto de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, na manhã desta segunda-feira (2). A acusação levou à prisão em flagrante do político pela Polícia Federal (PF).

De acordo com o relato da vítima, o episódio ocorreu durante o desembarque da aeronave. Ela procurou os policiais ainda dentro do aeroporto e formalizou a denúncia, afirmando que o político teria encostado suas partes íntimas nela em meio à movimentação dos passageiros. Uma testemunha que estava no mesmo voo acompanhou a médica até a delegacia e prestou depoimento confirmando a versão apresentada.

Após a denúncia, a Polícia Federal conduziu tanto a vítima quanto o acusado para prestar esclarecimentos. Segundo a PF, com base no relato da mulher e na oitiva de testemunhas, foi lavrado o auto de prisão em flagrante e Pedro Lobo foi encaminhado à unidade prisional competente.

Ainda conforme informações apuradas no local, o suplente de deputado teria tentado deixar o aeroporto antes da chegada da Polícia Federal, resistindo à abordagem inicial e se recusando a apresentar documentos aos agentes da polícia local que atenderam a ocorrência. Diante da condição de figura pública do acusado, a vítima solicitou medida protetiva.

Horas depois da prisão, o Partido dos Trabalhadores no Ceará anunciou a suspensão temporária da filiação de Pedro Lobo. Em nota, a legenda informou que "como medida excepcional, provisória e cautelar, o PT Ceará determinou a suspensão temporária da filiação enquanto durar a apuração".

O que diz a defesa de Pedro Lobo

A defesa do suplente de deputado divulgou nota afirmando que o caso teria sido fruto de um equívoco ocorrido durante o desembarque. No pronunciamento, a defesa declarou:

“Diante dos fatos recentemente divulgados, Pedro Lobo vem a público prestar esclarecimentos à população do Cariri e a seus eleitores. Ao longo de sua trajetória política e social, sempre se posicionou com firmeza no combate ao feminicídio, à violência de gênero e na defesa dos direitos das mulheres, valores que orientam sua atuação pública e pessoal.

O episódio em questão decorre de um mal-entendido ocorrido ao final de uma viagem, durante o desembarque em um ambiente marcado por aglomeração, pressa dos passageiros e movimentação intensa de bagagens. Situações assim podem, infelizmente, gerar interpretações distintas sobre um mesmo fato, que serão devidamente esclarecidas pela apuração.

Pedro Lobo está tranquilo, com a consciência serena, e confia plenamente que a apuração criteriosa esclarecerá os fatos e demonstrará que não houve qualquer conduta criminosa de sua parte. Desde o início, tem colaborado com as autoridades, com transparência e respeito à investigação.

Reitera seu compromisso com a ética, com a verdade real dos fatos e permanece à disposição das autoridades e da sociedade, certo de que a verdade prevalecerá.”

Saiba quem é Pedro Lobo

Pedro Lobo tem 51 anos e construiu sua trajetória política no município do Crato, na região do Cariri. Ele foi eleito vereador em 2016 e reconduzido ao cargo em 2020. Nas eleições de 2022, concorreu a deputado estadual e ficou como sexto suplente da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), assumindo temporariamente uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará em agosto de 2024 e retornando ao mandato como titular em junho de 2025.

Formado em Geografia e com pós-graduação em Gestão de Empresas, o parlamentar já integrou a Federação das Entidades Comunitárias do Crato (FEC), foi vice-presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado do Ceará (SINTACE) e presidiu o diretório municipal do PT no Crato por dois mandatos, entre 2013 e 2020.

