Corretora desaparecida: síndico confessou assassinato e indicou local onde corpo foi abandonado

Além do síndico, o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, também foi preso, suspeito de participação no homicídio

Síndico do prédio em que corretora desaparecida morava confessou o assassinato (Divulgação)

O síndico do condomínio em que a corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, morava e foi vista pela última vez confessou o assassinato da vítima e levou a polícia até o local onde o corpo foi abandonado. Cléber Rosa de Oliveira, de 49 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (28), em Caldas Novas, no sul de Goiás.

De acordo com informações apuradas pela TV Anhanguera, Cléber indicou uma área de mata às margens da GO-213, a cerca de 15 quilômetros da cidade, onde teria deixado o corpo após o crime. O trecho liga Caldas Novas aos municípios de Ipameri e Pires do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na retirada dos restos mortais, que estariam em uma região de barranco.

Segundo o delegado Pedromar Augusto de Souza, responsável pela investigação, além do síndico, o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, também foi preso, suspeito de participação no homicídio. Já o porteiro do prédio onde Daiane trabalhava e residia foi conduzido coercitivamente para prestar esclarecimentos. As informações são do portal g1.

Em depoimento à polícia, Cléber afirmou que matou Daiane após uma discussão acalorada, ocorrida no dia 17 de dezembro, data em que a corretora desapareceu. Ele declarou que agiu sozinho.

Ainda segundo o investigado, após o crime, ele colocou o corpo da vítima na carroceria de sua picape e deixou o condomínio sem a companhia de outras pessoas. Imagens de câmeras de segurança, já em posse da polícia, mostram Cléber saindo do prédio por volta das 20h daquele dia. O registro contradiz a primeira versão apresentada por ele, na qual negava ter saído do local naquela noite.

O desaparecimento de Daiane mobilizou uma força-tarefa da Polícia Civil e ganhou grande repercussão no estado. As investigações seguem para esclarecer a dinâmica do crime e a possível participação de outros envolvidos.