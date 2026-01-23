Condenação do ex-BBB Felipe Prior por estupro é mantida pela Justiça

O crime ocorreu em 2014, no estado de São Paulo

O ex-BBB Felipe Prior (Reprodução/ Redes Sociais )

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) manteve, nesta sexta feira (23), a condenação por estupro do ex-BBB Felipe Prior.

De acordo com informações do portal Metrópoles, a decisão foi decretada pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Segundo o documento, a decisão é cabível de recurso e não houve determinação de prisão imediata então Prior aguarda em liberdade.

O crime ocorreu em 2014, no estado de São Paulo. Na época, Prior teria dado carona à vítima após uma festa universitária e, em uma rua próxima à residência dela, teria a levado para o banco traseiro do carro, onde o estupro teria ocorrido enquanto a vítima estava alcoolizada.

Prior foi condenado pela Justiça do estado em 2024, a oito anos de prisão por estupro em regime semiaberto. A decisão ocorreu em segunda instância e foi unânime.

O ex-BBB, de 33 anos, acumula quatro processos por estupro. Dentre eles, dois já foram absolvidos, um teve condenação e um ainda aguarda decisão judicial.