CNU 2025: notas preliminares da prova discursiva serão divulgadas nesta sexta (23); saiba como consultar

CNU 2025 (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Serão divulgadas, nesta sexta-feira (23), as notas preliminares e o espelho de correção da prova discursiva do Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

As informações poderão ser consultadas, de forma individual, exclusivamente através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do concurso.

A publicação das notas abre, também, o prazo para que participantes entrem com recursos em caso de discordância com a pontuação recebida. Esses pedidos devem ser enviados nos dias 26 e 27 de janeiro, através do sistema da FGV.

Após a análise das contestações, a banca divulgará o resultado definitivo da prova discursiva.

Próximas etapas

A correção das provas será seguida pela avaliação de títulos dos candidatos, que analisa formações acadêmicas como especialização, mestrado e doutorado, podendo impactar a nota final.

Aqueles que concorrem às vagas reservadas também serão submetidos a procedimentos de verificação, como autodeclaração e caracterização de deficiência.

Os resultados da análise de recursos e da avaliação de títulos e verificações serão divulgados no dia 18 de fevereiro. Dois dias depois, em 20 de fevereiro, serão publicadas as listas de classificação para vagas imediatas e para cadastro de reserva.

Ainda no dia 20, ocorrerá a primeira convocação dos classificados, que deverão confirmar interesse em seguir no processo seletivo. A não confirmação de alguns participantes pode gerar novas convocações e alterações nas listas de classificação.

