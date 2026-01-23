Sisu 2026: prazo para inscrições termina nesta sexta (23); confira cronograma e como participar

Nesta edição, o Sisu vai ofertar 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação

As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 entram na reta final e se encerram às 23h59 desta sexta-feira (23). O prazo marca a última oportunidade para estudantes que desejam disputar uma vaga em instituições públicas de ensino superior por meio do programa neste ano.

Nesta edição, o Sisu vai ofertar 274,8 mil vagas distribuídas em 7.399 cursos de graduação, em 136 instituições públicas localizadas em todas as regiões do país. Diferentemente de anos anteriores, o processo seletivo ocorrerá em etapa única, com vagas para ingresso tanto no primeiro quanto no segundo semestre letivo.

O programa utiliza como critério de seleção o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.

Uma das principais mudanças do Sisu 2026 é a ampliação do período de validade das notas do Enem. A partir deste ano, poderão participar candidatos que tenham feito qualquer uma das três edições mais recentes do exame: Enem 2023, 2024 ou 2025. Até então, apenas a nota da edição imediatamente anterior era aceita.

Para concorrer a uma vaga, o estudante precisa ter concluído o ensino médio, obtido nota superior a zero na redação do Enem e atender aos demais critérios definidos no edital do programa.

Como se inscrever no Sisu

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. No sistema, o candidato pode escolher até dois cursos, indicando a ordem de preferência entre primeira e segunda opção.

Durante o processo, é obrigatório o preenchimento do cadastro socioeconômico. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas, conforme a Lei de Cotas ou políticas afirmativas específicas das instituições, devem selecionar essa opção no momento da inscrição.

Após o encerramento do prazo, o sistema realizará a classificação com base nas notas do Enem e nas opções indicadas pelos candidatos.

Confira o cronograma:

Inscrições: 19 a 23 de janeiro.

Resultado da chamada regular: 29 de janeiro.

Matrículas: a partir de 2 de fevereiro.

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de de fevereiro.