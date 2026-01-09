Saiba como será renovação da CNH para bons motoristas, que começa nesta sexta (9)

Motoristas que não tiveram infrações contabilizadas nos últimos 12 meses terão sua CNH renovada gratuitamente assim que vencer

A implementação das novas regras em Pernambuco acontece uma semana após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializar as novas regras para obtenção da CNH. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas sem multas começa nesta sexta-feira (9). O ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), assinou a medida administrativa que autoriza a ação em solenidade na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Segundo o ministro, motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) – ou seja, que não tiveram infrações contabilizadas nos últimos 12 meses – terão sua CNH renovada gratuitamente assim que vencer.

Dados do Ministério apontam que 70% dos condutores que precisariam renovar a carteira entre os dias 10 de dezembro de 2025 e 7 de janeiro de 2026 estão dentro das exigências da renovação automática. Motoristas profissionais também estão inclusos no benefício.

Não será preciso fazer exames presenciais, ir ao Detran, ou pagar qualquer taxa adicional para a renovação. O processo é automático e digital, diretamente no sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). A atualização estará disponível no aplicativo da CNH do Brasil.

Os motoristas que desejarem obter a carteira física após a renovação, no entanto, devem se dirigir a uma unidade do Detran e pagar uma taxa pelo serviço.

Não estão aptos para a renovação automática os condutores com 70 anos ou mais e aqueles cuja carteira tenha a validade reduzida por recomendação médica, em situações que envolvem doenças progressivas ou que necessitam de acompanhamento periódico.

Motoristas com idade entre 50 e 69 anos só poderão utilizar a renovação automática uma única vez.

“O governo do Brasil, por meio do Ministério dos Transportes e do programa CNH do Brasil, renovou automaticamente sua CNH, sem taxas e sem novos exames. Obrigado por dirigir com responsabilidade e ajudar a salvar vidas”, disse o ministro.