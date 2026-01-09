'Bons condutores' podem ter renovação automática da CNH

A medida, que será assinada nesta sexta (9), autoriza que motoristas tenham a CNH renovada sem exames ou taxas

Veto foi derrubado dias após a aprovação de uma reformulação no processo de obtenção da CNH (Michel Corvello /MT)

O ministro dos Transportes, Renan Filho, assina, nesta sexta-feira (9), a medida administrativa que autoriza a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para bons motoristas.

A decisão prevê que condutores responsáveis no trânsito não precisam realizar exames presenciais, se deslocar aos Detrans ou pagar qualquer taxa adicional para renovar o documento.

Motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), ou seja, que não possuem infrações registradas nos últimos 12 meses, terão a CNH atualizada diretamente no sistema quando o documento vencer.

O processo será totalmente automático e digital, pelo sistema da Senatran, com a atualização disponível no aplicativo da CNH do Brasil.



