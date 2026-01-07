° / °
"Ele é estressante", diz amiga de rapaz que passou dias perdido no Pico Paraná em vídeo gravado durante trilha

Thayana Smith publicou imagens inéditas gravadas durante a trilha

Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo

Publicado: 07/01/2026 às 20:57

Imagem de vídeo publicado por Thayana Smith/Reprodução/Redes sociais

A amiga que acompanhava Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, que passou cinco dias desaparecido no Pico Paraná, compartilhou, nesta quarta-feira (7), imagens inéditas gravadas durante a trilha, antes de os dois se separarem.

Nos vídeos, Thayana Smith dá detalhes sobre a jornada e reclama sobre o desempenho do amigo. “Gente, eu tô me estressando com essa pessoa aqui. Ele é estressante, ele é devagar, ele é lento. Aquela pessoa assim, toda atrapalhada, sabe? Que dá raiva. Eu falando uma coisa, ele fala outra. Infantilidade”, diz em uma das gravações.

Roberto Farias Thomaz foi encontrado em uma fazenda da empresa de geração de energia CGH Cacatu, em Antonina, no Litoral do Paraná, nesta segunda-feira (5). Ele percorreu mais de 20 quilômetros para pedir ajuda, e chegou ao local mancando e com sinais de exaustão.

"Estou cheio de roxos no corpo e com várias escoriações. Se você vê meu estado, não acredita", disse o jovem mais tarde, em vídeo publicado por sua irmã no Instagram.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, quando chegou ao Hospital Municipal de Antonina, para onde foi levado após ser resgatado, Thomaz estava lúcido e apresentava “sinais de desidratação leve, hematomas em membros inferiores e assaduras na região inguinal".

*Com informações do Estadão Conteúdo.

