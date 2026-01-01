Casal agredido em Porto de Galinhas curte réveillon em Balneário Camboriú

Viagem foi feita à convite da Associação de Bares e Restaurantes (Abres) do município catarinense

Johnny Andrade e Cleiton Zanatta aproveitaram o réveillon na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina (Reprodução/Redes Sociais)

O casal Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, agredido por barraqueiros na praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, publicou fotos em suas redes sociais aproveitando o réveillon na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A viagem foi feita à convite da Associação de Bares e Restaurantes (Abres) do município catarinense. Em outra publicação, Johnny agradeceu o acolhimento.

“Desde já a gente se sente muito grato por todo o cuidado que vocês vão ter com a gente também nesse período, que está sendo muito difícil”, afirmou.

“Sempre fomos muito felizes aqui. A gente esperava, sim, que Porto de Galinhas fosse nos tratar com o máximo de carinho e respeito", acrescentou.

O casal relatou que hesitou em aceitar a viagem quando oferecida.

"Não estamos com condições psicológicas e nem físicas para sair de perto da nossa família, mas entendemos que a nossa vida segue e precisamos continuar dando voz para outras pessoas", disse.

Entenda o caso

De acordo com os turistas, a agressão em Porto de Galinhas aconteceu após os barraqueiros cobrarem um valor maior do ofertado inicialmente por cadeiras e guarda-sol. O preço teria aumentado de R$ 50 para R$ 80. O caso está sendo investigado pela delegacia de Ipojuca.