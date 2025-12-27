Lancha pega fogo e deixa pelo menos cinco feridos em Angra dos Reis

Incêndio aconteceu no início da tarde deste sábado (27), no mar de Baía da Ribeira; pelo menos cinco pessoas ficaram feridas

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a embarcação está tomada pelo fogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma lancha pegou fogo neste sábado (27) e deixou pelo menos cinco feridos, na Baía da Ribeira, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O incêndio aconteceu por volta das 12h30, próximo à região de Japuíba.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a embarcação está tomada pelo fogo. O incêndio provocou uma fumaça preta, que chamou a atenção das pessoas que estavam no local.

Segundo o portal G1, o Corpo de Bombeiros informou que as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Municipal da Japuíba.

A unidade médica detalhou ao G1 que os pacientes foram atendidos, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Ainda de acordo com o G1, a Marinha do Brasil informou que uma equipe foi acionada para verificar o caso. Porém, até o final da reportagem, não houve mais detalhes sobre as circunstâncias do incêndio.