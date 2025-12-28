São Paulo tem piscinas públicas para aliviar o calor

São Paulo é uma das cidades em alerta vermelho para onda de calor que segue até esta segunda (29)

Onda de calor (Divulgação/ Organização Meteorológica Mundial)

A capital paulista tem registrado temperaturas recorde nos últimos dias do ano. São Paulo é uma das cidades que está em alerta vermelho para onda de calor até segunda-feira (29), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em meio ao calorão, que se agrava com as ilhas de calor (edifícios e pavimentos retêm mais o calor em áreas muito adensadas e sem vegetação, o que aumenta as temperaturas), paulistanos têm buscado formas de se refrescar.

Além das fontes e parques (áreas verdes compõem as chamadas "ilhas de frescor", com temperaturas mais amenas), a cidade conta com mais de 20 piscinas gratuitas e abertas ao público em seus Centros Esportivos.

Segundo a Prefeitura, é necessário ter carteirinha e exame médico em dia para usar as piscinas. É possível solicitar a carteirinha presencialmente na administração da unidade ou realizando um cadastro pelo site.