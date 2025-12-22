Pelo 2º ano, Helena lidera ranking de nomes registrados; veja a lista

Entre os meninos, Ravi é o mais comum em 2025

Entre as meninas, Helena passou a ocupar a liderança da preferência em 2020. (Freepik)

Pelo segundo ano consecutivo, o nome Helena é o mais registrado no país. Em 2025, o Brasil ganhou 28.271 Helenas.

Esse feito das Helenas consolida uma trajetória de popularização de um nome que já foi preferência nacional na década de 1950. Há dez anos, Helena ocupava a 45ª posição. Em 2017, passou para 21ª. Dois anos depois, era a 15ª.

Entre as meninas, Helena passou a ocupar a liderança da preferência em 2020, posição mantida todos os anos seguintes, à exceção de 2022, quando foi superado por Maria Alice.

Os dados fazem parte de um levantamento com base no Portal da Transparência do Registro Civil, elaborado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que representa os cartórios de registro civil do país.

Veja os nomes mais registrados no país em 2025:



Helena: 28.271

Ravi: 21.982

Miguel: 21.654

Maite: 20.677

Cecilia: 20.378

Heitor: 17.751

Arthur: 17.514

Maria Cecilia: 16.889

Theo: 16.766

Aurora: 16.506



Nomes femininos:



Helena: 28.271

Maite: 20.677

Cecilia: 20.378

Maria Cecilia: 16.889

Aurora: 16.506

Alice: 14.777

Laura: 14.487

Antonella: 10.436

Isis: 10.378

Heloisa: 9.703



Nomes masculinos:



Ravi: 21.982

Miguel: 21.654

Heitor: 17.751

Arthur: 17.514

Theo: 16.766

Gael: 16.201

Bernardo: 15.395

Davi: 14.425

Noah: 14.182

Samuel: 14.021



Razão para escolha



O presidente da Arpen-Brasil, Devanir Garcia, considera que as escolhas de nomes refletem não apenas preferências individuais, “mas também tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”.

Ao destacar a presença no ranking de nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, a Arpen aponta busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global.

“A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, diz a entidade.

Nomes do Brasil



Em novembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou a versão anual do site Nomes do Brasil.

A ferramenta interativa permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.

O IBGE revelou que o Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas