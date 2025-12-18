FAB: inscrições para processo seletivo de cabos temporáris se encerram nesta quinta (18)

As inscrições eletrônicas estão disponíveis até as 23h59 desta quinta-feira, exclusivamente pelo site oficial de convocações da Força Aérea Brasileira (FAB)

Informação é da Força Aérea Brasileira (FAB) (foto: João Risi/Audiovisual/PR)

O período de inscrições para os processos seletivos para a Prestação do Serviço Militar Temporário, destinados a profissionais de nível fundamental para ingresso no Quadro de Cabos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QCBCon), se encerram nesta quinta-feira (18). De acordo com o Comando da Aeronáutica, a seleção é de caráter voluntário e com incorporação prevista para 2026.

As inscrições eletrônicas estão disponíveis até as 23h59 desta quinta-feira, exclusivamente pelo site oficial de convocações da Força Aérea Brasileira (FAB), no qual os interessados poderão consultar o Aviso de Convocação de cada processo.

Vagas

O QCBCon 2026 contempla diversas especialidades, distribuídas por diferentes localidades em todo o território nacional, oferecendo aos voluntários a oportunidade de aplicar seus conhecimentos e contribuir diretamente para as atividades da Aeronáutica.

Há oportunidades vinculadas ao Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Brasília (SEREP) Brasília e Anápolis.

Já o QCBCon Músico é voltado a profissionais da área musical, com vagas destinadas às Bandas de Música da FAB. O processo busca instrumentistas habilitados em clarineta, saxofone, trompa, trombone, tuba, trompete, bateria, entre outros.

Com informações da Força Aérea Brasileira.