Quem é o número 2 da Previdência preso em operação da PF por fraude no INSS

Adroaldo da Cunha Portal foi alvo de mandado de prisão domiciliar e teve o afastamento do cargo decretado pela Justiça nesta quinta fase da Operação Sem Desconto

Adroaldo da Cunha Portal (EDILSON RODRIGUES/AGENCIA SENADO)

O atual número dois do Ministério da Previdência Social, Adroaldo da Cunha Portal, um dos alvos da operação da Polícia Federal desta quinta-feira, 18, é jornalista de formação, já trabalhou no gabinete do senador Weverton Rocha (PDT-MA), suspeito de ter realizado negócios com alvos investigados por desvios no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), e em cargos do Congresso Nacional ligados a políticos do PDT.

Cunha Portal foi alvo de mandado de prisão domiciliar e teve o afastamento do cargo decretado pela Justiça nesta quinta fase da Operação Sem Desconto. A PF cumpre 16 mandados de prisão preventiva e 52 de busca e apreensão.

Jornalista, o número 2 da Previdência trabalha há 23 anos no Congresso Nacional. Desde 1999, já atuou como gestor das equipes de assessoramento técnico no cargo de Chefe de Gabinete da Liderança da Bancada do PDT na Câmara dos Deputados e exerceu a mesma função no Senado Federal durante a Reforma da Previdência.

Foi chefe de gabinete e secretário executivo substituto do Ministério das Comunicações durante o governo Dilma Rousseff. No mesmo período, foi presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e Conselheiro Fiscal da Empresa Telebras, Telecomunicações Brasileiras S.A, de acordo com o currículo disponibilizado por ele no site oficial do Ministério da Previdência.

Ele também ocupou cargos de chefia de gabinete dos parlamentares Pompeo de Mattos (PDT-RS), André Figueiredo (PDT-CE) e Weverton Rocha.

De fevereiro de 2023 a maio de 2025, ocupou a função de Secretário do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Atualmente, exercia o cargo de Secretário-Executivo do Ministério da Previdência Social.