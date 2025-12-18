Lula chama de 'cretinice' ataque de Zezé di Camargo às filhas de Silvio Santos

O petista disse que o cantor "não teria coragem" de dizer o que disse em relação a elas se fossem homens.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou nesta quinta-feira 18, de "cretinice" o ataque feito pelo cantor sertanejo Zezé Di Camargo contra o SBT, em especial as filhas de Silvio Santos, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia Rebeca e Renata. O petista disse que o cantor "não teria coragem" de dizer o que disse em relação a elas se fossem homens.

Zezé Di Camargo criticou a presença de Lula e outras autoridades no evento de lançamento do SBT News, na última sexta-feira, 12. Em vídeo nas redes sociais, o cantor pediu que o SBT não exiba especial de Natal com ele e disse que as filhas do fundador da emissora estariam se "prostituindo", ao receber Lula, e também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na cerimônia.

"Se puderem, por favor, não precisa exibir meu especial de Natal. A partir do momento que pessoas pensam diferente do que o pai [Silvio] pensava, grande parte do Brasil e eu pensamos, para mim não faz sentido colocar esse especial no ar. Vocês estão se prostituindo", afirmou o cantor. Ele pediu desculpas depois da ampla repercussão negativa que a fala teve. O SBT cancelou o programa com ele.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 18, Lula criticou o cantor. Referindo-se a um jornalista do SBT que havia feito uma pergunta a ele anteriormente, pediu que levasse um recado às filhas de Silvio Santos.

"Quem é do SBT que falou comigo? Que você transmita às filhas do Silvio Santos a minha solidariedade pela cretinice do ataque que o Zezé Di Camargo fez a elas. Ele não teria coragem de fazer esse ataque a homens, mas fez às mulheres", declarou o presidente em entrevista coletiva a jornalistas nesta quinta-feira, 18.

"Quero terminar dizendo às mulheres que a minha luta contra o feminicídio é de verdade. Eu vou dedicar um tempo da minha governança para tentar combater o feminicídio e a violência contra as mulheres", completou o presidente.

Após repercussão negativa de suas declarações, o cantor divulgou uma nota pedindo desculpas às filhas de Silvio Santos. "Sobre o vídeo que publiquei na madrugada de ontem, esclareço que publiquei a expressão "prostituindo" em sentido figurado, sem qualquer intenção ofensiva ou de cunho de gênero. Apesar disso, a expressão foi mal interpretada", diz parte do comunicado, publicado em seus stories do Instagram, modalidade no qual a postagem fica por 24 horas no ar.

