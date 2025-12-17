Chuvas intensas em Ilhabela (SP) deixam dois mortos, diz Defesa Civil

Um dos homens morreu após ser soterrado em um deslizamento de terra, enquanto o outro foi levado pela força da água

Temporal deixa dois mortos em Ilhabela (SP) (Reprodução/Redes Sociais)

As fortes chuvas que atingiram Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, provocaram a morte de dois idosos na terça-feira (16), segundo informações da Defesa Civil estadual. Um dos homens morreu após ser soterrado em um deslizamento de terra, enquanto o outro foi levado pela força da água.

No bairro Barra Velha, um escorregamento de solo derrubou um muro entre dois imóveis na Rua Deolino Mariano Leite. A estrutura não resistiu ao grande volume de água e terra acumulados. Artemio Guedes, de 78 anos, foi atingido no momento em que fechava o portão de casa e acabou ficando preso sob os destroços.

De acordo com o portal g1, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram uma operação de resgate que durou cerca de duas horas, com apoio de maquinário pesado. O corpo da vítima foi localizado após os trabalhos, e a residência foi interditada por risco estrutural.

A segunda morte ocorreu no bairro Água Branca. Um idoso de 84 anos foi arrastado pela correnteza formada após o transbordamento de uma cachoeira na Avenida Faria Lima. A força da água arrancou um deck localizado nos fundos da casa onde o morador estava.

As buscas mobilizaram bombeiros e agentes da Defesa Civil, que localizaram o corpo da vítima já sem vida. De acordo com os órgãos oficiais, Ilhabela acumulou 154 milímetros de chuva em 24 horas, sendo 113 milímetros apenas nas últimas 12 horas. Na manhã desta quarta-feira (17), o município ainda registrava chuva.