Trabalhadores dos Correios iniciam greve por tempo indeterminado em sete estados

Entre as principais reivindicações estão a reposição salarial pela inflação e a manutenção de benefícios como adicional de férias, pagamento em dobro aos fins de semana e o vale-peru

Correios (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Sindicatos de trabalhadores dos Correios em várias regiões do país aprovaram greve por tempo indeterminado desde as 22h da terça-feira (16). A decisão foi tomada após assembleias locais e ocorre em meio ao impasse nas negociações do novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com a direção da estatal.

A paralisação foi confirmada em estados como Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraíba, além de bases do interior de São Paulo, como Campinas, Santos e Vale do Paraíba, e da cidade de Londrina (PR). Na capital paulista, a greve foi aprovada pelos trabalhadores mesmo sem o aval da direção sindical.

Outras 12 bases decidiram manter o estado de greve, entre elas sindicatos do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Norte, o que indica mobilização e possibilidade de adesão ao movimento.

Entre as principais reivindicações estão a reposição salarial pela inflação e a manutenção de benefícios como adicional de férias, pagamento em dobro aos fins de semana e o vale-peru. Os Correios alegam dificuldades financeiras e afirmam que o atual cenário da empresa não permite atender às demandas.