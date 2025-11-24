Papai Noel dos Correios: mais de 7 mil cartas são de crianças de Pernambuco

Prazo para selecionar cartas e enviar presentes segue até o dia 19 de dezembro

Crianças pedem brinquedos por meio de cartas enviadas pelos Correios (Foto: Reprodução)

A campanha Papai Noel dos Correios recebeu mais de 7 mil cartas escritas por crianças pernambucanas pelos Correios. Desse total, mais de 2 mil ainda esperam por padrinhos dispostos a transformar desejos em realidade. O prazo para adotar uma cartinha e entregar os presentes vai até 19 de dezembro.

Em sua 36ª edição, a campanha continua mobilizando a sociedade para tirar sonhos do papel. Podem participar crianças matriculadas na rede pública de ensino até o 5º ano, estudantes de creches, abrigos e instituições socioeducativas, além de crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência de qualquer idade.

No Brasil, os Correios já disponibilizaram mais de 250 mil cartas que atendem aos critérios da campanha. Destas, quase 107 mil já foram adotadas. Em mais de três décadas, a iniciativa já alcançou quase 7 milhões de crianças.

As adoções podem ser feitas presencialmente nas agências participantes ou pela internet, no endereço blognoel.correios.com.br, onde também é possível verificar quais unidades contam com cartinhas disponíveis. Após escolher a carta, a entrega do presente deve ser feita pessoalmente no ponto indicado no próprio blog, sempre identificando corretamente o pacote com as informações da criança.

Para quem está sem tempo de escolher uma cartinha específica, mas deseja contribuir, os Correios também recebem doações de presentes nas agências participantes. Entre os pedidos mais comuns estão bonecas, carrinhos, bolas, mochilas, material escolar, kits de maquiagem e pelúcias.

Quem adotar uma cartinha deve informar CPF ou CNPJ, garantindo o acompanhamento de todo o processo pelos Correios.

