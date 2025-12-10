Ventania e chuva afetam voos nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas em SP

Nesta manhã, os ventos na capital paulista ultrapassaram 80 km/h e há registro de falta de luz

Os ventos fortes na manhã desta quarta-feira, 10, e a chuva da noite de terça-feira, 9, provocaram afetaram as chegadas e partidas de voos nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo. Foram 42 voos cancelados desde a noite de terça, segundo as respectivas administrações.

Em Congonhas, apesar do aeroporto operar normalmente para pousos e decolagens, as companhias aéreas já alternaram 10 voos para outros aeroportos e cancelaram outros cinco, sendo três chegadas e duas partidas. As informações são da concessionária Aena, que administra o terminal.

Nesta manhã, os ventos na capital paulista ultrapassaram 80 km/h e há registro de falta de luz. Até o momento, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, já foram registrados 57 chamados para quedas de árvores na Grande São Paulo.

A Enel Distribuição informa que a área de concessão está sendo afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada, com a entrada do ciclone extratropical pelo Sul do País.

Segundo a administração do aeroporto de Guarulhos, a operação para pousos e decolagens estava normal na manhã desta quarta. No entanto, na noite de terça, as condições meteorológicas desfavoráveis provocaram o cancelamento de 37 voos - 22 chegadas e 15 partidas. Além disso, outros quatro voos com destino a Guarulhos foram alternados para Curitiba e Rio de Janeiro.

"A concessionária segue monitorando a situação em tempo real e mantém comunicação constante com as companhias aéreas, a fim de minimizar os transtornos aos passageiros", informou a GRU Airport.