Bolsa Família chega a 18,7 milhões de beneficiários a partir desta quarta (10)

Valor médio de repasse no país é de R$ 691,37. Investimento do Governo do Brasil para atender os 5.570 municípios supera R$ 12,7 bilhões

Bolsa Família (Roberta Aline / MDS )

Com o cronograma adaptado para encerrar os repasses de dezembro antes do Natal, o Bolsa Família chega a 18,7 milhões de beneficiários a partir desta quarta-feira (10), nos 5.570 municípios do país. O valor médio de benefício é de R$ 691,37, a partir de um investimento de R$ 12,7 bilhões do Governo do Brasil. O cronograma de pagamentos leva em conta o fim do Número de Identificação Social (NIS) e segue até o dia 23.

Dentro das ações de enfrentamento a desastres previstas no programa de transferência de renda para situações como secas, enchentes, inundações e eventos climáticos extremos, 179 municípios recebem o pagamento de maneira unificada, no primeiro dia do calendário.

Entre eles, 120 cidades do Rio Grande do Norte, 32 do Paraná (inclusive atingidas por efeitos dos tornados no mês passado), além de nove em Sergipe, sete em São Paulo, seis em Roraima, três no Amazonas e duas no Piauí.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em dezembro:

10/12: NIS final 1;

11/12: NIS final 2;

12/12: NIS final 3;

15/12: NIS final 4;

16/12: NIS final 5;

17/12: NIS final 6;

18/12: NIS final 7;

19/12: NIS final 8;

22/12: NIS final 9;

23/12: NIS final 0.

Auxílio Gás

Neste mês, também é realizado o pagamento do Auxílio Gás, voltado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social no grupo de beneficiários. Para isso, o investimento federal é de R$ 485 milhões para atender 4,4 milhões de famílias com o adicional de R$ 110, referente ao valor do botijão de gás residencial.

Primeira Infância

No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 8,4 milhões de crianças de zero a seis anos recebem neste mês o Benefício Primeira Infância. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento é de R$ 1,19 bilhão.

Benefícios complementares



O Bolsa Família também prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 14,4 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 626 mil gestantes e 459 mil mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 717 milhões.

Específicos

Neste mês, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário e específico, 243 mil famílias com pessoas indígenas, 285 mil com quilombolas, 390 mil com catadores de material reciclável, 247 mil com pessoas em situação de rua, 56 mil com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 3,9 mil com crianças em situação de trabalho infantil.

Perfil dos beneficiários

Como costuma ocorrer no Bolsa Família, 84% dos responsáveis familiares são mulheres: 15,7 milhões. As pessoas de cor preta/parda representam a predominância entre os beneficiários e somam 35,8 milhões (73,29%).

Regra de Proteção

Outra criação da nova versão do Bolsa Família, a Regra de Proteção permite aos beneficiários permanecerem no programa por até um ano, mesmo depois de conseguirem emprego com carteira assinada ou aumento de renda. Nesse caso, a família recebe 50% do valor. Esse parâmetro atinge, em dezembro, 2,3 milhões de famílias.