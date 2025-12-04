PRF diz não haver indícios de paralisação de caminhoneiros no Brasil

A União Brasileira dos Caminhoneiros tinha convocado a categoria para dar início a uma paralisação geral nesta quinta-feira (4)

Agente da PRF (Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que não recebeu qualquer comunicação formal sobre paralisações nas rodovias do país nesta quinta-feira (4), data anunciada pela União Brasileira dos Caminhoneiros para o início de uma paralisação nacional

Em nota, a PRF destacou que, conforme o artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), nenhum evento "que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres pode ser realizado sem autorização prévia da autoridade de trânsito responsável pela via".

A corporação informou ainda que mantém o trabalho rotineiro de ronda e monitoramento dos 75 mil quilômetros de rodovias federais, acompanhando o fluxo de veículos e possíveis ocorrências atípicas.

Categoria reivindica melhoras, mas parece dividida

Na última terça-feira (2), o representante da União Brasileira dos Caminhoneiros, Francisco Dalmora Burgardt, conhecido como Chicão Caminhoneiro, esteve no Palácio do Planalto, em Brasília, onde entregou um documento que convocava a paralisação da categoria. A entrega foi acompanhada pelo desembargador aposentado Sebastião Coelho.

Francisco comentou que a proposta de mobilização foi elaborada de forma coletiva. Segundo ele, o plano, feito “a várias mãos”, expressa a união da categoria. A ação tem como objetivo melhorias para a classe, como reestruturação do Marco Regulatório do Transporte de Cargas, estabilidade contratual da categoria e aposentadoria especial.

Ele também rejeitou qualquer vínculo político com o protesto e orientou os profissionais do transporte a seguir as normas durante a mobilização.

No vídeo divulgado, reforçou que “não podemos impedir o direito de ir e vir das pessoas, temos que respeitar toda a legislação que é imposta à categoria no sentido de permitir o livre trânsito das pessoas”.