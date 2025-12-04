Motociclista tenta dar calote em posto de combustível, mas é parado pela PRF em Sertânia

Motociclista fugiu após seu veículo ser abastecido em um posto de combustível, em Arcoverde, mas foi localizado e abordado pela PRF, que o encaminhou para delegacia de Sertânia

Um homem foi preso, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, após tentar dar calote em um posto de combustível de Arcoverde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele fugiu logo após o frentista realizar o abastecimento da sua moto.

A PRF informou que foi acionada por volta das 17h20, da quarta-feira, após receber a denúncia deque um motociclista havia fugido sem pagar após abastecer o seu veículo, em Arcoverde, também no Sertão.

Os policiais rodoviários avistaram uma motocicleta suspeita e realizaram o acompanhamento e abordagem do veículo, que deixara a BR-232, acessando a BR-110.

O condutor admitiu a fuga após o frentista concluir o abastecimento da moto. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sertânia e poderá responder pelo crime de furto.