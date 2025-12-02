Apenas mãe e prima comparecem ao enterro de jovem morto por leoa

Antes do velório, a mãe, diagnosticada com esquizofrenia, precisou reconhecer o corpo do filho no IML

Gerson morreu após entrar no recinto de uma leoa. Ele tinha 19 anos e vivia em situação de vulnerabilidade (Reprodução/Redes Sociais)

O corpo de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, conhecido como Vaqueirinho, foi sepultado nesta segunda-feira (1/12), no Cemitério do Cristo, em João Pessoa. Apenas uma prima e a mãe compareceram à cerimônia. A mãe perdeu o poder familiar há cerca de 10 anos e ficou emocionada na despedida.



O caso ganhou repercussão depois que o jovem invadiu a jaula de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, na manhã de domingo (30/11). Ele escalou um muro de mais de 6m, ultrapassou grades, usou uma árvore como apoio e entrou no recinto. A prefeitura de João Pessoa, no entanto, informou que as barreiras respeitavam as normas de segurança do Ibama.

Um choque hemorrágico provocado por uma mordida no pescoço foi a causa responsável pela morte de Gerson. Segundo informou o laudo preliminar divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML), o choque hemorrágico foi causado pelo perfuramento de vasos cervicais, no pescoço do invasor. Também de acordo com informações da prefeitura da cidade, a felina não comeu o corpo do jovem em momento algum.

O jovem teve uma vida marcada por abandono, vulnerabilidade e poucas perspectivas. Conforme relato da conselheira tutelar que o acompanhou por oito anos, desde que ele tinha 10 anos, a mãe de Gerson tem histórico de esquizofrenia e vive em situação de extrema vulnerabilidade. Mesmo assim, ela precisou reconhecer o filho no Instituto Médico Legal (IML), antes do enterro.

Apesar do acompanhamento pelo Conselho Tutelar, Gerson nunca foi acolhido oficialmente por uma família adotiva. Mesmo apresentando critérios de transtornos neurológicos, nunca recebeu um diagnóstico oficial. Diversas vezes, reclamou que não tinha onde dormir e manifestou que queria ser preso para escapar da fome e do abandono. Ele tinha

A conselheira, profundamente abalada, lamentou o destino dele: “Ele sonhava em domar leões, desde criança já falava em ir para a África, mas era vulnerável demais para esse sonho”, relatou.

Conhecido pelo apelido de Vaqueirinho, não há informações públicas confiáveis que expliquem com precisão porque Gerson passou a ser chamado assim.





