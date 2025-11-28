Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026
Medicina é o curso com a nota mais alta
Publicado: 28/11/2025 às 13:55
Confira cursos mais concorridos da Fuvest 2024 (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)
A Fundação para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira (28) as notas de corte para a primeira fase de seu vestibular para ingresso em 2026. Como já é comum, a nota mais alta continua sendo a do curso de medicina: são necessários 80 pontos para que o candidato siga para a segunda fase da prova.
Veja as notas de corte para todos os cursos.
Depois de medicina, as notas de corte mais altas são:
Engenharia aeronáutica – 75
Engenharia – 69
Psicologia em São Paulo – 69
Psicologia em Ribeirão Preto – 67
Relações internacionais – 67
Engenharia mecânica e mecatrônica – 67
Direito – 66
Engenharia elétrica e engenharia de computação – 66
Audiovisual – 65
As provas da primeira fase do vestibular da Fuvest foram realizadas no último domingo (23). A lista de aprovados e os locais de prova da segunda etapa serão publicados no dia 1º de dezembro, às 12h. A segunda fase ocorrw nos dias 14 e 15 de dezembro. A lista final de aprovados sai no dia 23 de janeiro de 2026.