Expectativa de vida no Brasil volta a subir e atinge 76,6 anos em 2024, aponta IBGE

A população brasileira ganhou mais tempo de vida. Dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a expectativa de vida ao nascer chegou a 76,6 anos em 2024, um aumento em comparação a 2023, quando o índice estava em 76,4 anos.

O estudo, divulgado nesta sexta-feira (28), faz parte das Tábuas de Mortalidade 2024, levantamento anual que acompanha indicadores de longevidade no país.

A alta recente representa um avanço de cerca de 2,5 meses em um ano. Entre os homens, a expectativa passou de 73,1 para 73,3 anos, uma diferença de aproximadamente 2,5 meses. As mulheres também registraram crescimento, ainda que um pouco menor: o índice subiu de 79,7 para 79,9 anos, o que equivale a cerca de 2 meses adicionais de vida.

Os números reforçam um movimento de recuperação iniciado após o período mais crítico da pandemia de Covid-19. A crise sanitária provocou um aumento expressivo de mortes e impactou diretamente a longevidade da população. Em 2021, o país havia registrado uma das menores médias das últimas décadas: 72,8 anos. Naquele ano, os homens viviam, em média, 69,3 anos, enquanto as mulheres alcançavam 76,4 anos.

Com a estabilização do cenário de saúde pública, os indicadores voltaram a evoluir gradualmente, retomando a trajetória de crescimento que já vinha sendo observada antes da emergência global.

O IBGE também destaca o salto histórico na longevidade. Nos anos 1940, quem nascia no Brasil tinha uma vida média de 45,5 anos. Desde então, a expectativa aumentou mais de três décadas, refletindo transformações sociais, ampliação do acesso à saúde, campanhas de vacinação e melhorias nas condições de vida ao longo do tempo.